L’Istituto di Agazzi avvia una collaborazione con la fisiatra Natalia Belozerova

Arezzo, 16 maggio 2023 – Una nuova sinergia per la valutazione e il trattamento delle problematiche neurologiche e ortopediche.

L’Istituto “Madre della Divina Provvidenza” dei Padri Passionisti di Agazzi ha avviato una collaborazione con la dottoressa Natalia Belozerova che porrà la propria professionalità a disposizione del centro di riabilitazione A-Rìa per consulenze fisiatriche rivolte agli utenti dei servizi residenziali, diurni e ambulatoriali.

La comune volontà, infatti, è di procedere verso uno scambio continuativo di esperienze tra diversi professionisti sanitari per attuare percorsi personalizzati orientati al pieno recupero di funzioni motorie, cognitive e comunicative di pazienti in condizioni cliniche acute o croniche.

Medico chirurgo specializzato in medicina fisica e riabilitazione, la dottoressa Belozerova porterà il proprio contributo in ambito fisiatrico soprattutto con riferimento alla prevenzione, alla diagnosi e alla rieducazione delle patologie neuromuscolari. L’intervento sarà condotto attraverso consulenze relative al trattamento dei pazienti ricoverati presso il centro A-Rìa e attraverso visite in regime ambulatoriale con cadenza mensile che permetteranno di portare un contributo al generale percorso riabilitativo individuale strutturato dall’equipe multidisciplinare dell’Istituto di Agazzi.

Il prossimo incontro con la dottoressa Belozerova è stato programmato per mercoledì 24 maggio; per informazioni su prenotazioni e costi è possibile contattare i numeri 0575/9151340 o 0575/9151341. «Il nostro centro - commenta la dottoressa Alessandra Testa, direttrice del centro A-Rìa, - accoglie anche pazienti in condizioni cliniche impegnative per eventi acuti o per patologie croniche.

Questo servizio è condotto da medici, psicologi, neuropsicologi, fisioterapisti, logopedisti, infermieri e operatori socio-sanitari attraverso un approccio multidisciplinare per una presa in carico globale del paziente, facendo affidamento anche sul supporto e sulla collaborazione di figure di riconosciuta professionalità quali la dottoressa Belozerova».