L’Istituto di Agazzi al convegno nazionale sulla disabilità

Arezzo, 4 settembre 2023 – Uno psicologo aretino tra i relatori al Convegno Nazionale sulla Qualità della Vita per le Persone con Disabilità.

Giovedì 7 e venerdì 8 settembre è in programma la diciottesima edizione di uno dei più importanti appuntamenti nazionali di approfondimento, confronto e riflessione sulle buone pratiche per la disabilità, a cui sono attese anche le parole del dottor Fabrizio Giorgeschi dell’Istituto “Madre della Divina Provvidenza” dei Padri Passionisti di Agazzi.

Il convegno, organizzato dalla Fondazione Sospiro Onlus, si terrà a Parma, avrà come titolo “I processi del cambiamento” e sarà sviluppato attraverso due giornate di condivisione di contributi clinici, sperimentali e esperienziali.

“La compliance sanitaria nell’assunzione della terapia farmacologica” sarà l’argomento trattato per andare a presentare studi e pratiche dell’équipe multidisciplinare dell’Istituto di Agazzi che, diretta dal dottor Giorgio Apazzi e dalla dottoressa Lucia Sabbioni, fa affidamento su medici, psicologi, infermieri, educatori e operatori socio-sanitari.

Il convegno configurerà un’occasione per illustrare l’esperienza clinica maturata nel corso degli anni sul tema delle condizioni di salute e condotta in condivisione con le stesse persone con disabilità, con i loro familiari e con i servizi invianti.

L’intervento poserà le proprie basi scientifiche su ricerche e studi in corso di attuazione presso l’Istituto di Agazzi e sui dati pubblicati dallo stesso Giorgeschi nel manuale “Accessibilità e adesione ai servizi e alle pratiche sanitarie” che rivolge una particolare attenzione anche alla relazione tra medico e paziente che rappresenta uno degli elementi più importanti per garantire la fruizione del diritto alla salute delle persone con disturbi del neurosviluppo.

Semplici azioni di routine come l’assunzione dei farmaci possono essere vere e proprie sfide che le persone con disabilità affrontano nel corso della loro esistenza a causa di problemi di salute fisici e mentali significativamente superiori a quelli della popolazione generale, dunque occorrono strategie comportamentali adeguate al miglioramento dell’adesione e della collaborazione alle pratiche sanitarie.

«Il Convegno Nazionale sulla Qualità della Vita per le Persone con Disabilità - spiega il dottor Giorgeschi, - farà affidamento sulla presenza di relatori di spessore nazionale e internazionale, offrendo un’occasione di incontro e confronto per innalzare la qualità dei servizi e per favorire contesti di vita il più possibile ricchi di opportunità.

In questo ambito, dunque, verrà presentata anche l’esperienza dell’Istituto di Agazzi che intende favorire l’esigibilità dei diritti delle persone con disabilità e in particolare, con questo intervento, del diritto alla salute e al benessere psico-fisico».