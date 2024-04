Lischi: "Montevarchi, serve un’impresa"

A caccia dell’impresa nel silenzio assordante di uno stadio senza pubblico sugli spalti. Oggi pomeriggio, all’Ardenza di Livorno, il Montevarchi cercherà di dare continuità alla vittoria salutare con il Real Querceta e di disinnescare le ambizioni di successo degli amaranto.

Obbligati dalle contestazioni della tifoseria a far bottino pieno non solo con i rossoblù ma anche nelle rimanenti quattro gare, nel tentativo, di riacciuffare la vetta. La trentesima giornata, peraltro, propone alla capolista Pianese, a più 6 sui labronici, lo scontro interno con il Grosseto di Malotti, mentre il Gavorrano, 5 punti avanti, sarà di scena a Poggibonsi.

Un proposito, quello dei livornesi di aggiudicarsi la gara odierna – a porte chiuse e con fischio d’inizio alle 15 – che i rossoblù di Loris Beoni faranno di tutto per contrastare.

Un risultato positivo sarebbe il viatico migliore possibile per le due sfide casalinghe consecutive, con San Donato Tavarnelle e Orvietana, e per lo scontro più che diretto del 28 aprile a Sansepolcro. Insomma, il Montevarchi non vuol ricadere nell’errore commesso a Piancastagnaio di sbagliare l’approccio al confronto "Ora che abbiamo l’osso tra i denti – ha affermato alla vigilia il capitano Luca Lischi, reduce da due reti di fila in campionato – non lo molleremo. La salvezza è possibile".

Tenuto conto delle assenze per infortunio di Francalanci, Pardera e Lorenzini e,della squalifica di Rufini, i valdarnesi riproporranno l’assetto visto con il Real Forte.

Toccherà, invece, a Nicolas Boiga rimpiazzare Rufini nel 4-2-3-1 di partenza. Alternative in attacco, magari in corso d’opera, potrebbero essere Keqi o Boncompagni. A proposito di punte, tra i motivi d’interesse di un derby giocato dai due club 23 volte, spicca il duello tra Edoardo Priore, bomber aquilotto con 11 reti all’attivo, e l’ex di turno Giulio Giordani, al rientro dalla squalifica e che ha segnato 6 gol.

Così in campo (ore 15)

Livorno (3-5-2): Facchetti; Brenna, Tanasa, Curcio; Camara, Bellini, Luci, Nardi, Goffredi; Giordani, Tenkorang. Allenatore: Fossati.

Montevarchi (4-2-3-1): Dainelli; Lischi, Stefoni, Cellai, Virgillito; Muscas, Borgarello; Ciofi, Bontempi, Boiga; Priore. Allenatore: Beoni.