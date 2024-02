Lisa Moras attrice e regista al Virginian

Al Teatro Virginian di via De’ Redi, diretto dalla Compagnia La Filostoccola, arriva l’attesissimo spettacolo scritto e diretto da Lisa Moras, attrice e regista della compagnia friulana Spk Teatro, che va in scena stasera alle 21, per la Stagione Teatrale 23/24 "Non la solita minestra". Appuntamento con "Porn Up Comedy– Storie vere e seghe mentali", questo il titolo dello spettacolo che strizza l’occhio al genere della stand up comedy, è un progetto che nasce dal desiderio di raccontare la sessualità femminile in modo tagliente, con profonda autocritica attraverso una spudorata confessione. In un momento storico in cui la questione femminile è tornata fortemente centrale questo progetto mette insieme una serie di monologhi autoportanti che compongono un dipinto schizofrenico e senza tabù dei desideri, delle incomprensioni e dei fraintendimenti della sessualità in questi ultimi decenni. Una carrellata di personaggi femminili figlie della nostra contemporaneità che ha demandato alla tv e – soprattutto - al web l’educazione sessuale e sentimentale. Donne libere di farlo dove, come e quando vogliono che spesso non sanno chi, come o cosa vogliono.