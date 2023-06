L’intelligenza artificiale al servizio del turismo personalizzato “tripworld” è la migliore idea di impresa 2023 di Arezzo

Arezzo, 1 giugno 2023 – Tripworld è la migliore idea d’impresa 2023 di Arezzo: a ottenere il Trofeo EYE è un gruppo di studentesse 17 enni aretine dell’istituto superiore Buonarroti-Fossombroni. Lucrezia Centrodi Del Pianta, Zamira Kasami, Asia Milani, Sara Nser, Giada Papini, Benedetta Piccini, Livia Tapalaga e Aurora Zito hanno presentato di fronte a una giuria di esperti la loro proposta: si tratta di una app per creare pacchetti turistici personalizzati con l’Intelligenza Artificiale.

Si è concluso così il percorso di EYE Ethics & Young Entrepreneurs, promosso da Artes Lab APS con il contributo del Comune di Arezzo e di Fondazione CR Firenze e alla sinergia con il Gruppo giovani imprenditori di Confindustria Toscana Sud.

Gli studenti degli istituti statali di istruzione superiore Buonarroti-Fossombroni e Galileo Galilei hanno incontrato imprenditori ed esperti del settore per scoprire le basi e i segreti della nascita di un’impresa di successo.

Poi hanno sviluppato la loro idea d’impresa durante un lab di ideazione di impresa svoltosi nei locali del Polo di Formazione delle Economie Immateriali in Via Pellicceria e le migliori sono approdate alla giornata finale con presentazione, come i veri imprenditori, di fronte a una giuria di esperti. Tripworld è stata giudicata l’idea più innovativa, concreta e realizzabile.

Oltre al Trofeo Migliore Idea d’Impresa EYE Arezzo 2023, il team di inprenditrici in erba ha anche la possibilità di approfondire il proprio progetto insieme a una rete di imprenditori, professionisti, formatori e istituzioni per provare a svilupparlo. Ha ottenuto anche la menzione speciale del Trofeo EYE Social, registrando il maggior numero di “like” nel mondo virtuale.

Attribuite anche altre 3 menzioni speciali: chi le ha conquistate, concorrerà all’assegnazione dei relativi trofei regionali, da contendersi con i progetti selezionati nelle stesse categorie dagli studenti di Prato, Firenze e Pistoia. La menzione per il Trofeo Mentor assegnato dai mentor del progetto è andata a GREEN ISLAND Macchinari intelligenti per lo smaltimento dei rifiuti presentata da Joudia Alahiane, Martina Bambini, Irene Donati, Angela Giametta, Dorina Hysenaj, Ginevra Innocenti, Eleonora Polverini e Aurora Proietti (istituto Buonarroti Fossombroni).

La menzione per il Trofeo AlumnEYE assegnato dagli studenti delle scorse edizioni di EYE è stata conferita a VESP Abbigliamento streetwear giovanile di alta qualità e accessibile di Liviu Balescu, Riccardo Fazzuoli, Davide Ficai, Cristian Mata, Thomas Mezzetti, Luca Naccarato, Xulinuo Pan e Matteo Tacconi (team misto degli istituti Buonarroti Fossombroni e Galilei) Assegnata anche la menzione speciale per concorrere a livello toscano al premio Coleliwork turismo ed economia sostenibile a cui è associata una borsa di studio di 1.000 euro.

È andata a #ATLANTIS App per condividere itinerari tra turisti di Yuri Bellomo, Dominik Kaminski, Valentina Marconi e Margherita Pisano (team misto degli istituti Buonarroti Fossombroni e Galilei) La giuria di imprenditori ed esperti era composta da Gianmarco Barluzzi, imprenditore digitale di Taak, Giacomo Cretella, Presidente del Gruppo Giovani Imprenditori di Confindustria Toscana Sud, Matteo Forconi, Vicepresidente Artes Lab, Carlo Municchi, Vicepresidente GGI Confindustria Toscana Sud, Maria Claudia Sanarelli, Vicepresidente GGI Confindustria Toscana Sud e Luca Taddei, Direttore di EYE. E’ intervenuto anche l’assessore alle politiche giovanili del Comune Federico Scapecchi.