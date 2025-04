L’innovazione targata Italfimet in mostra alla Istanbul Jewelry Show

Arezzo, 14 aprile 2025 – Trasferta in Turchia per la Italfimet di Monte San Savino. L’azienda, punto di riferimento internazionale per la produzione di impianti e processi galvanici, sarà protagonista da mercoledì 16 a sabato 19 aprile alla Istanbul Jewelry Show dove verrà rinnovato uno dei più importanti eventi mondiali dedicati al mondo dell’oro e del gioiello.

L’Istanbul Expo Center ospiterà imprese e operatori da ogni continente per condividere le principali novità del settore, avviare nuove collaborazioni e percepire le prospettive nei diversi mercati, con la Italfimet che potrà così fare affidamento su un’importante vetrina per presentare i recenti sviluppi collegati soprattutto all’ecosostenibilità dei processi galvanici.

Gli sforzi di questa realtà, nata nel 1992 e forte di circa cinquanta dipendenti, sono stati orientati allo sviluppo di soluzioni sempre più rispettose dell’ambiente e della salute umana, realizzando trattamenti chimici esenti da sostanze tossiche e impianti finalizzati a ridurre le emissioni in atmosfera.

Una parallela attenzione è stata orientata alla progettazione di impianti per il recupero di oro, argento, platino, palladio, rame o rodio dalle varie fasi del processo galvanico e per la successiva reimmissione nel ciclo operativo per concretizzare modelli di economia circolare con cui diminuire sprechi e inquinamento.

La Istanbul Jewelry Show diventerà uno spazio privilegiato per presentare le novità impiantistiche e processuali per il rivestimento e la finitura dei gioielli in ogni metallo prezioso, con l’obiettivo di rispondere alle esigenze di un mercato sempre più attento a qualità, sostenibilità ed efficienza energetica.

«La Italfimet - ricorda Diego Liberatori, responsabile commerciale estero, - è l’unica azienda italiana capace di offrire la completezza della galvanica tra chimica, impiantistica ed elettronica, una caratteristica che sarà il nostro fiore all’occhiello anche alla Istanbul Jewelry Show per rispondere alle esigenze di un mercato in evoluzione che cerca soluzioni dove la qualità incontra la sostenibilità».