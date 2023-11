L’inno di San Michele a Roma. Emozioni per i rioni del Palio. Dal Papa con Marky Ramone

di Luca Amodio

Tamburi e chiarine che intonano l’inno di San Michele, dedicato al patrono , e le bandiere dei tre Rioni che si alzano al cielo al passaggio della papamobile sul Sagrato della Basilica di San Pietro. Così la città del Palio saluta Papa Francesco nella trasferta vaticana del comune di Castiglioni che, con una delegazione dell’Ente Palio, ieri mattina ha preso parte all’Udienza Generale del Santo Padre in Piazza San Pietro. L’ultima volta era stata nel 2015 quando già i vessilli al vento dei tre rioni castiglionesi fecero ingresso in Vaticano, renendo omaggio al pontefice scortandolo nel suo passaggio verso l’altare principale. E c’è di più: perchè non c’erano soltanto le rappresentanze dell’amministrazione comunale, del Palio e della Pro Loco a salutare il Papa ma anche il neo castiglionese Marky Ramone, batterista del gruppo punk rock Ramones, fresco del suo acquisto immobiliare a Castiglioni, che non ha saputo esimersi da quel tripudio di folklore medievale che lo ha fatto innamorare della città della Valdichiana.

"Era emozionatissimo fin dalla vigilia della partenza, non voleva mancare – racconta il primo cittadino Mario Agnelli – mi ha scritto un messaggio per ringraziarvi di questa possibilità".

Al termine dell’Udienza Generale, Papa Francesco ha rivolto il proprio saluto alla delegazione castiglionese dei tre rioni schierata sul sagrato della piazza, benedicendo i fazzoletti di Porta Romana, Porta Fiorentina e del Rione Cassero. Al Santo Padre, sono stati quindi consegnati tre omaggi realizzati da alcuni artisti castiglionesi tutti intimamente connessi al legame e alle radici della paese del Palio: una medaglia celebrativa coniata dal maestro Enzo Scatragli, un’opera dello scultore Lucio Minigrilli e un tamburo realizzato da Graziano Ciofi e finemente decorato e dipinto a mano con i colori del Palio dei Rioni da Tommaso Andreini.

"Pur non essendo stata la prima volta, è stata una grande emozione veder sventolare, questa mattina, sul sagrato di piazza San Pietro, i colori dei tre Rioni che hanno anche esposto il gonfalone", racconta Agnelli. "Uno scenario a cui non si poteva rimanere indifferenti, ma soprattutto una mattinata memorabile durante la quale Papa Francesco non si è risparmiato, salutando personalmente anche la nostra nutrita delegazione" racconta Agnelli, emozionato dall’ennesima stretta di mano con il Pontefice.