Linea lenta da e per Firenze. Interruzione ad agosto. Preoccupato il Comitato Pendolari Valdarno

Arezzo, 30 luglio 2024 – Dal 5 al 19 agosto la linea ferroviaria lenta da e per Firenze sarà interrotta. Lo stop dei treni è dovuto ad importanti lavori a Rignano a cura di RfI per il rifacimento del ponte ferroviario. In merito a questo il Comitato Pendolari del Valdarno ha scritto una lettera all'assessore regionale Stefano Baccelli sollecitando una particolare attenzione sulla situazione che si verrà a creare. [Il portavoce dei pendolari Maurizio Da Re chiede quale sarà l'iniziativa della Regione sui lavori sulla linea aretina lenta, a Rignano, e sulle ripercussioni sui treni regionali e i pendolari. "La chiusura- scrive Da Re- avrà inevitabili impatti per la circolazione ferroviaria in quei giorni e non è chiaro come saranno i tempi di percorrenza in direzione Firenze di bus, navette e treni. In particolare non si sa quale sarà l'attenzione da parte di Rfi per i treni regionali veloci per la percorrenza obbligata sulla linea Direttissima e sulla puntualità degli stessi treni, sempre a rischio da 'inchini' e precedenze ai treni AV, all'altezza di Figline, in direzione nord, come a Rovezzano, in direzione sud. Sarebbe inaccettabile- conclude il Comitato Pendolari- se la chiusura della linea lenta avesse ripercussioni anche per i treni veloci sulla Direttissima."

Intanto Trenitalia attraverso una nota comunica ufficialmente che dal 5 al 19 agosto sono in programma lavori per la sostituzione del ponte metallico di circa 10 metri ed il consolidamento e l’impermeabilizzazione del viadotto ferroviario a 11 arcate, nell’ambito della stazione di Rignano sull’Arno tra Pontassieve e Figline Valdarno sulla linea Convenzionale Firenze - Roma. In questo caso sarà interrotto il traffico ferroviario. Sono inoltre previste modifiche al servizio dei treni Frecciarossa e Frecciargento, Intercity e del Regionale di Trenitalia sulla linea Direttissima Firenze-Roma, dal 12 al 23 agosto a causa dell’interruzione della circolazione tra Chiusi e Orvieto per lavori di manutenzione al viadotto Paglia. In seguito ai lavori svolti, il 24 e 25 agosto, sarà istituita una riduzione di velocità nelle località interessate dai cantieri. Questo comporterà per alcuni treni Frecciarossa, Frecciargento e Intercity l’allungamento dei tempi di viaggio. La riprogrammazione del servizio prevede: modifiche di orario, variazione dei tempi di percorrenza e cancellazioni per alcuni treni Frecciarossa, Frecciargento, Intercity e del Regionale di Trenitalia. Previsto ove possibile il servizio con corse bus. In questo caso, è possibile un aumento dei tempi di percorrenza, in relazione anche al traffico stradale. Sui bus i posti disponibili possono essere inferiori rispetto al normale servizio offerto; non è ammesso il trasporto bici e il trasporto di animali, ad eccezione dei cani guida. Maggiori informazioni sono disponibili su www.trenitalia.com