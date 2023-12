L’incubo di un amore malato

C

inque volte in cui ha rischiato la vita. Cinque volte in cui ha tentato di mettersi in salvo, lontano dalle minacce dell’ex che continuava a perseguitarla nonostante i divieti di avvicinamento a casa . Lei ha rischiato grosso e lui non faceva altro che ripetere: "Amore, tanto di ammazzo". Fino al punto più basso di una storia che poteva finire nell’ennesimo dramma ma che, invece, è diventata il punto di svolta di una donna che ha trovato il coraggio di denunciare. Lo ha fatto per i due figli minorenni ma lo ha fatto anche per lei. I carabinieri hanno messo le manette ai polsi di quell’uomo che non accettava la fine della storia. E accade a pochi giorni dallo strazio per Giulia.

Lucia Bigozzi