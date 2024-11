L’impatto sull’economia e sui posti di lavoro

1 Il business

La città si muove sull’onda della Città del Natale che da oggi e per due mesi richiama qui un milione e mezzo di visitatori. Con un giro di affari complessivo stimato in circa quaranta milioni di euro. Alberghi già al tutto esaurito, ristoranti e bar pronti all’assalto del popolo del Natale che si muove dal Sud e dal centro Italia ma che arriva perfino dal nord, "snobbando", le capitali tradizionali dei mercatini. Arezzo guadagna il primato tra le mete più gettonate dai turisti. Benzina nel motore del commercio e dell’accoglienza che si traduce anche in centinaia di posti di lavoro.