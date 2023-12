Lieto evento al Presepe di Gricignano, nasce un agnellino accanto alla culla di Gesù

Arezzo, 27 dicembre 2023 – Natale nel Natale al Presepe vivente di Gricignano dove ieri, nel momento dell’inaugurazione della rappresentazione è venuto al mondo un agnellino.

Proprio durante la presentazione, fra le parole dei presenti che descrivevano l’iniziativa, si sentiva in lontananza il belato delle pecore presenti fra le scene del presepe, ed ecco la lieta notizia.

Un cucciolo di pecora era venuto al mondo proprio lì, nel recinto dei pastori, di fronte alla natività rappresentata. L’emozione generale ha fatto sì che tutto fosse ancora più magico.

L’agnellino sta bene e dopo pochi minuti si è alzato in piedi per poter prendere il latte dalla propria mamma, in piena naturalità.