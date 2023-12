Libri in vendita a 1 euro. Il Mercatino natalizio alla Biblioteca di Arezzo

Torna il Mercatino di Natale in Biblioteca. Fino al 5 gennaio torna l’appuntamento con la vendita di libri alla Biblioteca Città di Arezzo a un prezzo simbolico di 1 euro. Si tratta di volumi nuovi e usati di narrativa, saggistica, arte, libri per bambini, posseduti in più copie, donati dagli utenti o destinati al macero. La biblioteca, infatti, elimina dopo controlli accurati, quelli sostituiti con edizioni più aggiornate o comunque reperibili in altre biblioteche. I libri in vendita sono disponibili al front-office della Biblioteca Civica e alla Sezione Ragazzi.