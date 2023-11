"Libri in libertà". Parte l’iniziativa

Promuovere la lettura a scuola, incentivare il bookcrossing e organizzare presentazioni di libri con autori. Sono queste le azioni previste dal progetto "Libri in libertà" presentato dal sindaco di Poppi Carlo Toni, dall’assessore alla scuola Giovanna Tizzi, dalla consigliera regionale Cristina Giachi e dalla dirigente scolastica IC Poppi Alessandra Mucci, alla presenza di docenti e genitori. Il progetto è articolato in tre macro azioni. La prima riguarda la promozione della lettura a scuola attraverso l’acquisto di libri da parte della Biblioteca comunale Rilliana di Poppi per le biblioteche scolastiche, un laboratorio formativo di 20 ore per docenti e 15 minuti di lettura libera in classe, in cui ciascun alunno sceglierà il libro da leggere in assoluta libertà. Poi ci sono le altre due azioni.