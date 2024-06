L’estate sfila in Fortezza: "Menù tra gusto e bellezza"

"I ristoratori e i pubblici esercizi aretini, con il loro impegno e la loro passione, offriranno un menù che esalta i sapori della nostra tradizione all’interno di uno scenario fantastico". Così il direttore di Confcommercio Toscana Franco Marinoni, presenta "Aperitivo d’estate", la tappa aretina, la quinta, di Toscana Arcobaleno d’Estate, in programma martedì 25, dalle 18 alle 23, in Fortezza.

L’evento, promossa da Confcommercio Firenze e Arezzo con il patrocinio del Comune e della Camera di Commercio e la collaborazione tecnica della Fondazione Guido d’Arezzo, sarà arricchita da gusto, musica dal vivo e visite guidate nella suggestiva Fortezza Medicea. "Siamo certi che anche quest’anno ci sarà il tutto esaurito - continua Marinoni. Grazie a questa serata, che nel suo format ha già riscosso grande successo lo scorso anno, la storica Fortezza diventerà il simbolo della nostra capacità di fare sistema e di promuovere le risorse locali in una cornice di bellezza e convivialità". "Aperitivo d’Estate è un evento molto importante che permette agli aretini di vivere la Fortezza grazie a dei percorsi di tipo culturale conoscitivo arricchiti da momenti musicali e di più ampia aggregazione. La cultura è il più grande elemento di coesione sociale e la possibilità di renderla sempre più fruibile agli aretini anche grazie alla collaborazione delle categorie economiche rappresenta un elemento di grande ricchezza per questa città. Ringrazio tutti coloro i quali da tempo organizzano questa iniziativa che si arricchisce in un percorso altrettanto ricco di momenti culturali che segnano tutta l’estate aretina caratterizzata da una risposta di socialità che va da zero a 99 anni" commenta il vicesindaco di Arezzo Lucia Tanti. "Anche quest’anno la Fondazione Ivan Bruschi è lieta di aderire ad Arcobaleno d’Estate per il lancio della stagione estiva in città, offrendo visite guidate gratuite ai partecipanti all’evento in Fortezza" dichiara Luca Benvenuti, presidente della Fondazione Ivan Bruschi. "Un’iniziativa che si inserisce in un ricco programma estivo a Casa Bruschi: da jazz&wine, yoga e arte fino a Officine Vasari, il contenitore di attività che celebra l’importante anniversario vasariano senza dimenticare la possibilità di poter visitare la mostra La libera maniera, occasione per vedere ad Arezzo opere di artisti del calibro di Burri e Fontana".