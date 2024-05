L’estate della Fortezza. Papaleo e Covatta i big del cartellone

Rocco Papaleo, Giobbe Covatta, poi Annagaia Marchioro, il jazz e tanti incontri. Dal 5 al 7 luglio appuntamento in Fortezza con Imbarchi Festival, tre giorni di spettacoli, concerti e laboratori, con la direzione artistica de La Filostoccola, che porta ad Arezzo, una carrellata di grandi ospiti. L’estate aretina si colora di nuovi appuntamenti grazie al nuovo calendario di eventi del Festival in programma venerdì 5, sabato 6 e domenica 7 luglio in Fortezza, in collaborazione con Fondazione Guido d’Arezzo, che arricchisce così di nuovi tasselli l’"Estate in Fortezza".

In arrivo spettacoli in pomeridiana per bambini e ragazzi, musica, concerti e tre serate con i big della scena comica italiana, oltre a due percorsi di formazione rivolti ai giovani. "Siamo orgogliosi di presentare il calendario del nostro primo Festival - dice Daniele Marmi, direttore artistico della compagnia La Filostoccola - che può già vantare tra gli ospiti nomi di grande spicco quali Rocco Papaleo, Giobbe Covatta e Annagaia Marchioro". Il Festival parte il5 luglio calando il primo asso: alle 21,30 Giobbe Covatta porta in scena "Scoop (Donna sapiens)", che vuole dimostrare, col suo linguaggio irriverente e dissacratorio, la superiorità della donna sull’uomo. Per convalidare la tesi il comico spazia dalla storia, alla sociologia, alla medicina e da ogni punto di vista il maschio della razza umana esce perdente e ridicolo rispetto alla donna.

Non mancano interviste impossibili con personaggi importanti che supportano tale tesi: da Dio stesso, fino a un improbabile uomo del futuro. Prima alle 17 "Augusto Finestra" spettacolo per bambini della compagnia emiliana QuintaParete, mentre alle 19 Francesca Puglisi con "Non è Francesca", un inno alla consapevolezza di sé, alla libertà della donna, all’amore per le sfumature, proprie e quelle degli altri. Il 6 luglio si apre con lo spettacolo di magia comica per bambin "Il mago e la valigia", alle 19 "I due corsari – Un omaggio a Gaber e Jannacci", spettacolo musicale della compagnia fiorentina La macchina del suono. Chiude la serata alle 21,30 Annagaia Marchioro, attrice, comica e attivista, già apprezzatissima in teatro e in televisione nei programmi di Serena Dandini, Claudio Bisio e ospite di Propaganda Live: col suo "Pour Parler" gioca con le parole per raccontare storie di lotta e d’amore ma anche di odio e ribellione. In scena un microfono e un’attrice. E poi una serie di contributi video, interviste e testimonianze di uno stuolo di personaggi esilaranti. Chiusura il 7 luglio. Pomeriggio con la compagnia aretina Nata e "I quattro musicanti di Brema" di e con Livio Valenti. Alle 19 l’associazione Jazz On the Corner, guidata dal trombettista Francesco Giustini, presenta il concerto jazz "Jotc 5 Tet". Gran finale alle 21.30 con Rocco Papaleo che porta in scena "Divertissment" sue parole e musica. Sul palco anche il pianista Arturo Valiante. Diretto dal regista Valter Lupo, anche coautore, lo spettacolo è una sorta di diario personale che raccoglie pensieri di giorni differenti da sfogliare a caso.