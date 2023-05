L’estate del Vintage Festival Il paese veste gli anni ’50 e ’60 tra bancarelle, eventi e musica

di Luca Amodio

Torna il Vintage Festival a Castiglion Fiorentino. Fuori le date: appuntamento dal 12 al 15 agosto con l’evento estivo che con musica live, dance e market, tutto rigorosamente in salsa vintage, anima il ferragosto sotto la torre del Cassero.

Una quattro giorni di iniziative che, anche per questa quinta edizione, capulteranno indietro il borgo della Valdichiana fino agli anni ‘50 e ‘60. Una formula che ha sempre convinto, anche nel periodo in cui molti comuni dell’entroterra si svuotano a favore dell’esodo nelle località marittime. Castiglioni fa eccezione con questa manifestazione, "siamo riusciti a portare in paese fino a 40 mila persone nelle edizioni degli anni passati - spiega il direttore artistico, Marco Talladira - con quasi 100 banchi raggruppati in un autentico market vintage per le strade del paese".

Sì perché anche questa è una carta vincente dell’evento: un autentico "store a cielo aperto" che gli amanti e collezionisti dell’oggettistica e dell’abbigliamento vintage ormai considerano una tappa fissa.

Ma non solo banchini.Squadra che vince non si cambia: quindi confermata la formula che vede al centro anche la musica dal vivo e i ballerini. "Un altro aspetto che è stata una scelta azzeccata: coinvolgere artisti e ballerini che girano in festival nazionali e internazionali. Questo crea tanto appeal e permette al festival di crescere anno dopo anno, dopotutto piace agli stranieri perché non si aspettano in un borgo come questo di immergersi in uno stile retrò così ben articolato", spiega Talladira. Sulla stessa linea il vice sindaco Milighetti, "continuiamo sul solco tracciato gli anni passati: stesse location con i Pini e piazza del Municipio come aree nevralgiche della festa, poi 5 le postazioni con musica dal vivo che animeranno tutto il centro storico".

Sinergia anche i commercianti del territorio, che negli anni hanno giocato un ruolo chiave per valorizzare l’aspetto food della manifestazione, proponendo anche prodotti ad hoc per l’evento "già ieri abbiamo anticipato l’annuncio della quinta edizione alle associazioni di categoria, nelle prossime settimane ci accorderemo con i commercianti del paese per definire allestimenti e collaterali", spiega Milighetti. Fiducioso, perché soddisfatto dalle altre 4 edizioni precedenti, il sindaco Agnelli, che ha anche la delega al turismo, "il vintage rappresenta un’esperienza felice di come tante persone che arrivano a Castiglion si divertono in un clima civile. Insomma, qui c’è una buona movida, con grande coinvolgimento sia da parte dei paesi vicini sia dai turisti che decidono di trascorrere l’estate in Toscana. Castiglioni riscuote molto apprezzamento perché la qualità della vita è ottima".