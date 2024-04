L’esperta racconta il Polittico

SANSEPOLCRO

"Il cielo in terra. Piero della Francesca e il Polittico Agostiniano-Riflessioni sulla mostra al museo Poldi Pezzoli di Milano", sulla scia della mostra che fino al 24 giugno, nella città meneghina, vede ricomposti tutti i pezzi recuperati dell’opera. L’evento è in programma per lunedì 22 aprile alle 17.30 nella Casa di Piero della Francesca, sede della Fondazione intitolata all’artista, che ha collaborato con il Comune nell’organizzazione dell’iniziativa. La prestigiosa relatrice Machtelt Brüggen Israëls (nella foto) dell’Università di Amsterdam, membro del comitato scientifico della Fondazione, condurrà una conferenza sulle riflessioni emerse dalla mostra milanese, della quale è la curatrice. Questa occasione offrirà un’opportunità unica di esplorare il lavoro di Piero della Francesca e il suo influsso sul panorama artistico e culturale. Dall’analisi della relatrice emergeranno spunti di riflessione e approfondimento sulle tematiche trattate. L’ingresso è gratuito fino all’esaurimento dei posti. Intanto, il Comune ha accolto con piacere, giorni addietro, gli amici del Museo Poldi Pezzoli in un incontro che si è tenuto nella cornice dell’Auditorium di Santa Chiara. Per l’occasione, erano presenti la direttrice del museo, Alessandra Quarto; il presidente della Fondazione Poldi Pezzoli, Gian Giacomo Attolico Trivulzio; il presidente degli amici del Poldi Pezzoli, Aldo Citterio e il presidente degli Amici di Brera, Carlo Orsi. Circa 25 persone, tutti assidui sostenitori del museo, hanno avuto modo di visitare la chiesa di Santa Chiara per ammirare il luogo originario del polittico agostiniano di Piero ora in esposizione a Milano.