L’entusiasmo per il fumetto Cortona Comics non delude Il maestro Disney emoziona

di Laura Lucente

Il primo weekend di Cortona Comics non ha tradito le aspettative. "Una due giorni di intense emozioni che hanno coinvolto sia i disegnatori che il pubblico presente", confermano l’amministratore di Cortona Sviluppo Fabio Procacci e il direttore artistico Domenico Monteforte". I biglietti paganti staccati al centro convegni sant’Agostino location del festival, sono 1200 con un bell’afflusso di giovani e di famiglie. Nella prima due giorni c’è stato un susseguirsi di appuntamenti, incontri con gli autori, presentazione di libri che hanno coinvolto il pubblico. "Tra i momenti più intensi – spiega ancora Monteforte – c’è stata sicuramente l’inaugurazione della mostra di Giorgio Cavazzano, grande maestro della Disney che dal 1967 disegna e illustra Topolino, che a Cortona, nello splendido scenario dell’auditorium di Sant’Agostino, espone oltre 100 opere, tra cui molti inedit. Un momento davvero emozionante è stata la premiazione a Cavazzano (nella foto), insignito del premio Jacovitti alla carriera, con l’intervento della figlia del grande Jacovitti e il video registrato da Vincenzo Mollica". Per tutta la settimana le sale del centro convegni Sant’Agostino ospiteranno momenti laboratoriali dedicate alle scuole a cura della Scuola Internazionale di Comics di Firenze. A Cortona adesso c’è attesa per il concerto di Tananai che fa preludio al secondo weekend della manifestazione nei giorni 2-3-4 giugno, Tex Willer e i Supereroi saranno i protagonisti indiscussi.

Sono 6 mila le persone che saranno presenti all’appuntamento musicale in programma giovedì alle 21 allo stadio Santi Tiezzi di Camucia. Il Comune ha previsto una chiusura al traffico di Via Italo Scotoni, arteria che conduce proprio allo stadio con l’organizzazione di navette gratuite in partenza dalle stazioni ferroviarie di Camucia e Terontola. Tra gli appuntamenti del prossimo weekend da segnalare venerdì 2 giugno alle 12 la presentazione della mostra "Due cortonesi alla conquista del mondo" Maria Laura Sanapo e Marco Santucci a Palazzo Ferretti. Alle 20 scatta l’appuntamento con "Fumettiamo: Cibo e Fumetti" in Via Dardano. Sabato sera si conclude con l’incontro con gli autori alla Fortezza del Girifalco: con una serata che servirà anche a raccogliere fondi per l’associazione Glio.Ma.