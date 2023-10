Le volontarie promuovono l'allattamento al seno a Montevarchi: "Scelta Giusta"

Nuove "mamme peer" in Valdarno. Sabato scorso, in concomitanza con la chiusura delle iniziative promosse per la Settimana Mondiale dell’Allattamento, l’associazione di vallata Mamme per le Mamme, in collaborazione con i professionisti della Gruccia, ha consegnato i diplomi a quante hanno sposato il progetto di sostegno e auto-aiuto e seguito uno specifico percorso di formazione teorico-pratico realizzato secondo le linee guida dell’Organizzazione Mondiale della Sanità. Adesso le volontarie saranno impegnate nelle campagne che promuovono e sostengono l’allattamento al seno. "Un momento delicato, in cui le famiglie possono sentirsi fragili", ricordano le referenti del gruppo valdarnese costituito nel 2017 e che ogni anno organizza eventi pubblici per famiglie e addetti ai lavori per fornire informazioni sulla pratica, la corretta alimentazione, la fisiologia del bambino e su tutto ciò che può interessare una donna nel suo nuovo status di mamma. Nella 7 giorni appena conclusa l’associazione è intervenuta con il servizio di baby pit stop al Festival della partecipazione di San Giovanni e, con il supporto della Misericordia cittadina, ha promosso nella chiesa della Nonziata un incontro sul ritorno al lavoro e le prime emergenze pediatriche. E tutto questo in linea con il tema scelto per il 2023 dalla World alliance for breastfeeding action (Waba) "Allattamento e lavoro - tutelare entrambi fa la differenza per le famiglie", sviluppato anche nella mostra fotografica allestita nel presidio della Gruccia, struttura che ha intrapreso l’iter per ottenere dall’Unicef l’etichetta di Ospedale amico dei bambini. "E’ stato inoltre lanciato un sondaggio online per raccogliere le testimonianze e il vissuto delle donne che hanno dovuto affrontare un rientro a lavoro precoce – concludono le responsabili del gruppo – e sulla base dei risultati abbiamo creato una petizione da presentare al Governo, tutt’ora attiva, per prolungare il congedo di maternità obbligatorio ai 6 mesi del bimbo, tempo minimo consigliato dall’Oms per l’ allattamento esclusivo".