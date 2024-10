"Le sfide delle città", esperti di tutto il mondo si confrontano a Cortona

Si chiama "Making Cities Livable". È l’evento in programma a Cortona e che vedrà confrontarsi nella città etrusca esperti provenienti da tutto il mondo sul tema della vivibilità dei contesti urbani. L’appuntamento è in programma dal 29 ottobre al primo novembre ed è curato da "Insitute for Livable Cities", organizzazione entrata in contatto con la realtà cortonese grazie a Carmel, la città gemellata dell’Indiana, negli Usa. Nel comitato organizzatore sono presenti il già primo cittadino James Brainard e Michael Mehaffy, in qualità di direttore esecutivo del progetto. L’evento vedrà la presenza a Cortona di numerosi addetti ai lavori: fra amministratori pubblici, architetti, docenti e studenti universitari provenienti da tutto il mondo. Gli incontri si terranno al centro convegni Sant’Agostino a partire dal 30 ottobre, quando si aprirà la prima conferenza. "Siamo lieti di ospitare questo importante appuntamento internazionale che vede la nostra città in prima linea insieme a quella di Carmel - conferma l’assessore alla cultura Francesco Attesti. "Affrontare le sfide urbanistiche del futuro è un argomento affascinante e interessante che permetterà una sviluppo consapevole e sostenibile. Questo rappresenta solo una delle molteplici collaborazioni in cantiere tra le nostre città gemellate, auspico una sempre maggiore sinergia per calcare insieme sentieri virtuosi". Nelle tre giornate dell’evento ci saranno appuntamenti conviviali e tour organizzati per i partecipanti all’evento per far conoscere le bellezze del territorio di Cortona. "Siamo onorati e grati di lavorare con la città di Cortona per questa conferenza internazionale - dichiarano gli organizzatori Brainard e Mehaffy - il nostro lavoro va avanti dal 1985. I nostri ospiti sono molto entusiasti di poter visitare le bellezze cortonesi. Vogliamo cogliere quali sono stati i fattori che hanno contribuito a far diventare Cortona una meta turistica così importante".