Le scienziate che hanno cambiato la ricerca

11 febbraio: Giornata internazionale delle donne nella scienza che riconosce l’uguaglianza di genere nel mondo scientifico. Per questo motivo è importante ricordare alcune donne che hanno rivoluzionato il mondo della ricerca: Margherita Hack una delle astrofisiche più famose a livello mondiale, spesso celebrata come la "signora delle stelle" per aver reso l’astronomia più accessibile al grande pubblico. Marie Curie prima donna insignita del premio Nobel per la fisica e la chimica grazie alla scoperta del polonio e del radio e per i suoi studi sulla radioattività. Samantha Cristoforetti astronauta e aviatrice, prima donna italiana negli equipaggi dell’Agenzia Spaziale Europea: plurilaureata in scienze astronautiche, ingegneria meccanica, scienziata oltre che astronauta! E ancora: Rita Levi Montalcini scienziata che scoprì il fattore di accrescimento della fibra nervosa NGF, premio Nobel per la medicina e sostenitrice della parità di genere. Durante un convegno una signora le si avvicinò e le chiese: "È qui con suo marito?" convinta che fosse la moglie di uno dei relatori-scienziati: "Sono io mio marito", rispose divertita nel suo inglese che conservava l’accento italiano. Esempi di donne che hanno dimostrato, con il loro talento e con la loro determinazione, che le barriere possono essere abbattute. Solo coltivando le proprie passioni le donne potranno continuare a contribuire al progresso, alla crescita della società senza limiti imposti da stereotipi.