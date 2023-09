Le ragazze del “Varchi” alle finali nazionali dei campionati studenteschi di volley

Arezzo, 18 settembre 2023 – Si sono concluse da pochi giorni le finali nazionali dei campionati studenteschi di pallavolo, che si sono tenute a Camerino dall’11 al 15 settembre 2023, e la squadra femminile dell’IIS. “B. Varchi” che, insieme alla squadra maschile dell’ITS “T. Buzzi” di Prato, rappresentavano la Toscana, è rientrata a casa sabato 16 settembre dopo un’intensa ed emozionante cerimonia conclusiva che si è tenuta la sera di venerdì 15 all’Auditorium di Camerino alla presenza delle autorità, dei Dirigenti scolastici, dei coordinatori regionali di educazione fisica e scienze motorie degli Uffici scolastici regionali italiani. L’organizzazione era stata affidata all’Ufficio scolastico regionale delle Marche dal Ministero dell’Istruzione e del Merito ed è stata gestita dal Coordinamento regionale educazione fisica e sportiva col supporto del Comitato della Federazione italiana pallavolo (Fipav), la collaborazione dell’amministrazione comunale di Camerino, degli IIS. "Antinori" e "Costanza da Varano" insieme all’Università.

Undici i campi di gioco individuati per tutte le fasi della competizione collocati nei Comuni di Caldarola, Castelraimondo, Matelica, San Severino, Serravalle e Tolentino, oltre ovviamente a Camerino. Ben 96 incontri, a partire dalla fase eliminatoria sino alle finali. La rappresentativa del Varchi, ridotta nel numero rispetto alle fasi provinciali e regionali, si è comunque fatta valere e ha conquistato l’undicesimo posto vincendo sull’Umbria e sull’Abruzzo. Ha dovuto cedere la possibilità di piazzarsi fra i primi otto posti dopo la sconfitta al tie-break con il Lazio. Alle ragazze, che hanno lottato con impegno e sono riuscite a fare squadra nonostante la mancanza di allenamenti per la pausa estiva, vanno i complimenti della Dirigente del Varchi, professoressa Chiara Casucci.

Questi giorni vissuti nel nuovo villaggio universitario di Camerino e nei centri sportivi costruiti dopo il terremoto del 2016 ha anche consentito loro di riflettere sulla fragilità del nostro patrimonio culturale: centri storici ricchi di chiese bellissime, maestosi palazzi e austeri castelli ancora chiusi perché messi in sicurezza o in restauro. "Negli occhi delle ragazze del Varchi rimane la gioia di aver partecipato ad un grande evento, la sensazione di aver fatto qualcosa di importante, la condivisione delle difficoltà, la conoscenza di tanti coetanei e delle loro regioni, ma anche la voglia di riprovarci per il prossimo anno con maggiore consapevolezza e grinta. Un applauso alla squadra, ai suoi docenti accompagnatori, agli allenatori e ai tecnici", hanno detto i vertici dell'istituto montevarchino.