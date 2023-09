Le promesse del gol esplose in amaranto

Un giorno andrebbe effettivamente capito quando può incidere l’aria di San Cornelio, la collina che veglia sul Comunale, sul rendimento di attaccanti arrivati ad Arezzo come promesse e ripartiti come bomber di razza. Graziani è sicuramente l’esempio più importante: giovane ragazzo che gioca, cresce, segna e arriva a vincere uno scudetto e un Mondiale. Ma in epoca recente ci sono anche altri calciatori senza andare a scomodare gli archivi. Balcet prelevato dalla D che vola in serie B, Riccardo Maniero promessa della Juventus che si impone alla prima stagione tra i grandi. Oppure che dire di un Bazzani, senza dimenticare poi gente come Floro Flores, De Zerbi e per ultimo giusto in ordine di tempo Matteo Brunori che adesso è determinante in serie B, ma che ad Arezzo arrivò come scommessa dall’Ecclelenza.