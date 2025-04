"Le Prenom". Cena tra amici al teatro Dante

Ultimo appuntamento al Teatro Dante di Sansepolcro: questa sera alle 21 andrà in scena il ritratto pungente di una generazione tra ironia e verità con "Le Prenom Cena tra amici" per la regia di Antonio Zavatteri. In scena Lisa Galantini, Alberto Giusta, Davide Lorino, Elisabetta Mazzullo e Aldo Ottobrino.

Si chiude con un appuntamento imperdibile la stagione teatrale 2024-25 del Teatro Dante di Sansepolcro. Stasera, alle ore 21, andrà in scena uno spettacolo che mescola commedia, riflessione e provocazione, portando sul palco uno spaccato agrodolce e attualissimo della nostra società. Quarantenni a confronto: una serata come tante, tra amici e parenti della media borghesia, diventa il pretesto per scavare sotto la superficie delle convenzioni e mettere a nudo fragilità, rancori, affetti profondi e scomode verità.

Due professori – lei del liceo, lui universitario – accolgono in casa il fratello di lei, agente immobiliare, la sua compagna in arrivo da un impegno di lavoro con clienti giapponesi, e un amico musicista, trombonista in un’orchestra sinfonica.

Quando il futuro padre comunica alla compagnia il nome scelto per il nascituro – un nome che evoca memorie storiche imbarazzanti – il clima cambia. Si apre una discussione accesa che, tra battute comiche e colpi di scena, si trasforma in un confronto generazionale dai toni sempre più intensi. Un gioco di verità che diventa specchio di una generazione divisa tra ideali perduti, tensioni personali e legami che, sotto la superficie, si rivelano molto più fragili (e veri) di quanto appaiano.

Lo spettacolo – ironico, attuale e profondamente umano – chiude con intelligenza e stile una stagione che ha saputo coniugare intrattenimento e qualità culturale. Prevendita dei biglietti presso la Biblioteca o prenotabili allo 0575 732434 e ritirati il giorno della rappresentazione al botteghino del teatro dalle ore 20.