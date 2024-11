Le origini del calcolo elettronico con l’Accademia Petrarca

Tanti appuntamenti nel mese di novembre con l’Accademia Petrarca di lettere arti e scienze a Casa Petrarca. Oggi alle 17,30, per la Classe di Scienze, il prof. Mario Calamia, già Ordinario di Campi elettromagnetici presso la Facoltà di Ingegneria dell’Università di Firenze, e la prof.ssa Lucia Barsanti, già Associato di Geometria presso le Facoltà di Ingegneria delle Università di Pisa e di Firenze, parleranno sul tema .... e poi fu Cep. Testimonianza sulle origini del Calcolo Elettronico. Venerdì 15 novembre, alle 17,30, per la Classe di Scienze, il Socio e concittadino prof. Saverio Braccini, Albert Einstein Center for Fundamental Physics - Laboratory for High Energy Physics dell’Università di Berna, parlerà sul tema: Franco Rasetti: lo scienziato che disse no alla bomba atomica. Venerdì 22 novembre, alle 17,30, per la Classe di Lettere, il Socio e concittadino prof. Piero Scapecchi, già Responsabile della Sala Manoscritti e Rari della BNCF, parlerà sul tema L’edizione del Torrentino delle Vite di Vasari del 1550. Scrivere e stampare un libro nel XVI secolo. Spazio ancje ai convegni. Sabato 9 novembre avrà luogo un Convegno di studi sul tema Marco Antonio Fabroni: la figura, l’opera, i tempi (nel II centenario della fondazione del Museo di Fraternita) Il convegno è in due sessioni: mattino, a Casa Petrarca alle 9,30; pomeriggio, all’Archeologico alle 15.