"Le Olimpiadi? Io ci sono"

LIVIGNO (Sondrio)

Maurizio Bormolini punta alla Coppa del Mondo di snowboard per prepararsi poi al ’’colpaccio olimpico’’ casalingo nel 2026.

Il campione livignasco di snowboard riparte di slancio, rompe subito gli indugi e fissa il suo obiettivo stagionale: la coppa del mondo generale e quella di PSL che gli sono sfuggite veramente per poco al termine dell’annata sportiva 20222023. Lo ha annunciato a tutti subito dopo essersi divertito, surfando da crossista sul pump track creato a Livigno, in occasione della 1 Ka Shot, la kermesse che ogni anno ad agosto vede impegnati gli specialisti di alcune specialità invernali, i fondisti soprattutto, in una gara su neve artificiale, stoccata in precedenza grazie alla tecnica dello snowfarming e portata in centro paese nelle vie dello shopping.

Certo, perdere di soli 4 punti la coppa del mondo e per 2 la coppa di specialità PSL brucia ma Maurizio ha voltato pagina ed è pronto a ripartire di slancio trasformando la delusione in motivazione. "Dopo la stagione scorsa, con la Coppa Generale che ho sfiorato di poco e quella di Slalom di pochissimo - ha detto Mauriuzio Bormolini - so che posso lottare per questo obiettivo che è diventato il mio obiettivo: vincere la Coppa del Mondo".

Poche parole ma concetti chiari. La stagione dell’azzurro, tesserato per l’Esercito, è iniziata a mille. "La cura dei dettagli e dei particolari passa da tanti fattori ed è molto importante. Ed è per questo che ho deciso di curare tutto con precisione, per vincere la Coppa del Mondo".

La stagione 2023-24 di Maurizio Bormolini, atleta della Nazionale Italiana di Snowboard parallelo appartenente al Livigno Team, è di fatto iniziata, come detto, con la 1K Shot di Livigno, un evento letto in chiave Milano Cortina 202. I Giochi Olimpici Maurizio li giocherà in casa, anzi doppiamente in casa, perché le gare che assegneranno le medaglie della rassegna a cinque cerchi si disputeranno proprio nella sua Livigno, località alla quale è legatissimo.

Qui e Ora. Questo è il momento di Maurizio Bormolini che in vista dei Giochi Olimpici in casa sta costruendo l’architettura e la struttura che lo accompagnerà e sosterrà per il raggiungimento dei suoi obiettivi e sogni. Con il suo sguardo sereno, fiero e limpido guarda il Mondo davanti a sé con tante emozioni da scrivere e raccontare. E con due sogni: la Coppa del Mondo e il titolo Olimpico in casa. Si può fare!