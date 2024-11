Le occasioni dell’edilizia. Caccia a esperti artigiani

2 MURATORI

Si cercano muratori per impresa edile di Montevarchi, per lavori di muratura su cantieri. Richiesta esperienza di almeno 24 mesi ed il saper utilizzare tutti gli accessori in particolar modo per lavori in cartongesso, intonaco e rivestimento pavimenti. Lavoro full time, contratto di sei mesi. Patenti: D, B, C. Disponibilità a trasferte in ambito provinciale, regionale e nazionale. Codice: AR-237625. Scadenza: 13 novembre.

2 CARPENTIERI

Per impresa edile sita in Castelfranco - Piandiscò, si cercano due muratori/carpentieri con esperienza nella lavorazione del cemento armato. Contratto a tempo determinato finalizzato alla stabilizzazione. Lavoro full time. Disponibilità alle trasferte. Codice: AR-237526. Scadenza: 22 novembre