Le nuove tecnologie. Un focus per i giovani

VALDARNO

Si è conclusa nei giorni scorsi la BCC Innovation Week, la settimana dedicata all’innovazione promossa dal Gruppo Iccrea e dalle sue banche per parlare dei mutamenti in atto e creare momenti di confronto sul territorio sui temi legati alle nuove tecnologie. Venti gli eventi organizzati in tutta Italia per parlare di intelligenza artificiale, frodi e truffe informatiche, digitale, blockchain e molto altro. Coinvolta in questa serie di eventi anche la Banca del Valdarno, attraverso il laboratorio dei Giovani Soci e con la collaborazione di Valdarno Mutua. Giovedì scorso Palomar, a San Giovanni, ha ospitato un incontro dal titolo "Verso il futuro: educare nel tempo dell’intelligenza artificiale e dei social in equilibrio fra reale e virtuale".

Focus dedicato ai giovani e all’educare nel tempo dell’intelligenza artificiale e dei social. L’appuntamento era rivolto ai più giovani, alle mamme, ai babbi, a chi insegna o svolge un’attività educativa, a tutti coloro che cercano una strada da percorrere per affrontare le sfide che l’avvento del virtuale ci pone davanti.

Un tema che ogni giorno sta diventando sempre più importante e che è stato affrontato grazie al contributo del professor Ezio Aceti, che da anni si occupa di giovani e del sostegno alla genitorialità.

"Attraverso questa iniziativa – ha detto Paola Frigo, del Cda di Banca Valdarno – il nostro istituto di credito ha voluto promuovere sul territorio il suo impegno e la sua sensibilità sui temi riguardanti l’innovazione, ricordando alla propria comunità di riferimento quanto sia importante trattare questi argomenti per affrontare l’evoluzione delle tecnologie e valorizzare i loro punti di forza".

Marco Corsi