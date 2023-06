LE INIZIATIVE

1 L’University of Oklahoma in Arezzo torna a fare community service in città. E anche a inizio estate i giovani americani si dedicheranno a varie attività di aiuto e supporto alla nostra città. Quest’anno gli studenti americani avvieranno una nuova edizione del progetto estivo volto all’abbellimento di alcune aree cittadine. Per l’occasione è stata scelta la zona zona di ìvia Della Chimera. La location sarà il parco di Via Emilia. In concerto con Comune e Retake Arezzo, il gruppo avvierà una serie di lavori di rigenerazione e decorazione, tra il 19 ed il 23 giugno. Un modo per rendere più fruibile la zona a chi ci abita.