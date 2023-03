Le Giornate Fai La Via Sacra con i ciceroni

di Angela Baldi

Sabato 25 e domenica 26 marzo si rinnova l’appuntamento con le "Giornate Fai di Primavera", il più importante evento di piazza dedicato al patrimonio culturale e paesaggistico del Paese. Anche in questa 31esima edizione, la manifestazione di punta del Fondo per l’Ambiente Italiano offrirà l’opportunità di scoprire e riscoprire, insieme ai volontari della Fondazione, tesori di storia, arte e natura in tutta Italia con visite a contributo libero in oltre 750 luoghi di 400 città, la maggior parte dei quali solitamente inaccessibili o poco conosciuti. Questa manifestazione capace di coinvolgere ogni anno centinaia di migliaia di cittadini alla scoperta dei loro territori, si deve all’impegno e alla creatività di migliaia di volontari del Fai, affiancati da altrettanti studenti delle scuole italiane, gli apprendisti ciceroni, formati per l’occasione.

In città l’itinerario scelto è "La Via Sacra di Arezzo, oggi via Garibaldi". L’itinerario condurrà il visitatore alla scoperta della trasformazione architettonica della via Sacra di Arezzo dove nel Medioevo lungo questo tracciato di un chilometro si allineavano numerosi ospedali, monasteri e compagnie laicali. Oggi chiamata via Garibaldi si presenta con architetture che vanno dal trecento agli anni venti.

L’itinerario inizia da largo Benadir dove si troverà il banco Fai, si formeranno i gruppi che accompagnati alla narrazione degli edifici storici partendo dalla Chiesa della Santissima Annunziata. Poi Palazzo Barbolani da Montauto, Palazzo Ciocchi Del Monte, il Museo d’Arte Medievale e Moderna, il Palazzo della Finanza famoso per aver ospitato le riprese del film "la Vita è Bella", le Logge del Grano, Piazza del Popolo e la Chiesa della Santissima Trinità. Eccezionalmente si apriranno le porte del Liceo Petrarca custode al suo interno della bellissima fontana in pietra disegnata da Guglielmo da Marcillat e scolpita da Santi Subisso dove i monaci benedettivi si lavano le mani prima della mensa. Le visite saranno a cura degli apprendisti Ciceroni del Liceo "Francesco Petrarca". Appuntamento sabato dalle 14 alle 16 e domenica in orario 9,30-11,30 e 14-17. Turni di visita ogni 20 minuti per gruppi di massimo 15 visitatori, durata 2 ore.