Le donne. Le loro competenze e conoscenze. Incontro dibattito a San Giovanni

Arezzo, 28 marzo 2024 – Conferenza-dibattito questa sera alle 21,15 alla Sala La Nonziata di San Giovanni Valdarno. Organizzata dall'associazione Agorà e da San Giovanni Lab riflettori puntati sull'empowerment femminile, ovvero su quell'insieme di azioni e interventi mirati a rafforzare il potere di scelta degli individui e ad aumentarne poteri e responsabilità, migliorandone le competenze e le conoscenze. Attraverso le testimonianze di donne che hanno raggiunto grandi traguardi nella propria vita professionale, come l'attrice Angelica Cacciapaglia, la Senatrice Silvia Fregolent, la giornalista Anna Germonie Alessia Centioni presidente della European Women Alliance, guidati dall'esperienza clinica della dottoressa Cristina Nardone, ci sarà un confronto sulla gestione delle circostanze, su come trasformare i propri limiti in punti di forza ed acquisire le skills necessarie per diventare una leader capace di ispirare il cambiamento per se stessa e gli altri. Modererà il dibattito Francesco Carbini di Agorà. Interverrà anche Lisa Vannelli, presidente di San Giovanni Lab.