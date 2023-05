Le delizie del mercato europeo Da oggi 35 stand in viale Diaz

Taglio del nastro questo pomeriggio alle 18 per il tradizionale "Mercato Europeo" a San Giovanni Valdarno. In viale Diaz, alle porte del centro storico, 36 operatori provenienti da tutto il mondo animeranno il cuore pulsante della città facendo gustare prelibatezze italiane ed europee oltre ad uno spazio per lo street food di qualità con cucine on the road accompagnato dalle migliori birre artigianali, in una vera e propria "Food e Drink Experience". Questa rinomata kermesse culinaria coinvolge commercianti di 18 nazioni diverse tra Europa,resto del mondo e naturalmente da alcune regioni dell’Italia. Si terrà da questo pomeriggio fino a domenica - nel fine settimana con orario 9-24 - ed è organizzata dalla Confesercenti di Arezzo con il patrocinio del Comune di San Giovanni Valdarno e della Camera di Commercio di Arezzo - Siena. "Confesercenti anche quest’anno torna con vero piacere a San Giovanni Valdarno – commenta Valeria Alvisi, direttore provinciale Confesercenti – per due motivi: il primo è perché il Mercato Europeo è uno dei pochi eventi capaci di riproporsi ogni anno con rinnovato vigore e di catturare l’attenzione di un sempre crescente numero di visitatori soprattutto in ragione di un’alta qualità. L’altro motivo è quello di poter contribuire, anche se in maniera indiretta, a favorire una maggiore animazione e promozione del centro storico e della sua rete commerciale". "Quest’anno l’offerta di prodotti ed espositori cresce nei numeri dei presenti e nella qualità, – afferma Sara Ballerini, responsabile Confesercenti Valdarno – di sicuro interesse gli stand del Sudamerica con la cucina argentina assente dal 2019, quella brasiliana e messicana oppure la cucina indiana; ma potremo deliziarci anche delle cucine tipiche europee come quella polacca, greca o spagnola". Per gli amanti della cucina italiana non mancheranno gli stand con alcune tipicità regionali come gli arrosticini abruzzesi, la Sicilia con il pane ca’ meusa, arancini, cannoli oltre alle specialità della Sardegna e tanto altro. "Siamo molto contenti che torni il Mercato Europeo a San Giovanni - dichiarano il sindaco Valentina Vadi e l’assessore alla cultura Fabio Franchi - Sarà il primo importante evento che darà il via ad una lunga stagione estiva che, vedrà iniziative di prestigio nazionale ed internazionale".

Massimo Bagiardi