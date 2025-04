Le danzatrici valdarnesi ai mondiali. Montevarchi rappresenterà l’Italia

La danza valdarnese sul tetto del mondo. Le giovani ballerine di DanzAria voleranno alle finali mondiali di ballo a Burgos, in Spagna, dopo essersi affermate alla "Dance World Cup Competition". Un trionfo che porterà Montevarchi a rappresentare l’Italia ai mondiali che si terranno dal 3 al 12 luglio. L’Asd Danzaria si è infatti affermata nella gara di qualificazione che si è svolta a Cascina. Questo risultato rappresenta non solo un successo per le ballerine di Maria Toth, Iris Hodzic ed Alessandra Testi, ma anche un motivo di orgoglio per l’intera Toscana. Eleonora Valorosi si è classificata prima nella categoria Children Solo Classico Repertorio e terza nel Solo Contemporaneo; Camilla Nompari seconda nel Children Solo Jazz; Amelia Romoli terza nel Junior Solo Contemporaneo; Sabrina Arnetoli quinta nel Junior Solo Contemporaneo; primo posto invece nella categoria Junior Duo/Trio Contemporaneo per Isabella Caminita, Emma Foggi e Gregory John Esposito, primo posto nella Junior Duo Lyrical per Benedetta Gennari e Alyssa Lusho; primo posto, infine, nella categoria Junior Gruppo Contemporaneo Grande.

La "Dance World Cup Competition" che si è tenuta a Cascina è un prestigioso concorso internazionale di danza con sede centrale in Gran Bretagna e gare di qualificazioni nazionali in tutto il mondo. Qui le danzatrici hanno dominato, in una competizione con oltre 100mila partecipanti. Tra gli artefici di questo risultato c’è sicuramente il presidente Giuseppe Nigro, che di mondiali se ne intende. DanzAria ne ha infatti vinto uno nel 2007 a Barcellona e per questo fu premiata dal Coni. I numeri della scuola di danza sono da capogiro: circa 300 i premi vinti in tutta Europa.

"Siamo sempre stati un gruppo molto attivo fuori dall’Italia - ha spiegato Nigro - basti pensare che siamo l’unica realtà di danza che riceve l’alto patrocinio del Parlamento europeo in occasione del concorso Maria Toth". Il presidente e l’insegnante Maria Toth sono una coppia anche nella vita privata. Il figlio David, cresciuto in Valdarno, è un ballerino affermato all’estero. La danza è la loro vita. "Lavoriamo tutti i giorni con 13 gruppi di danza - ha aggiunto Nigro - dai più piccoli ai più grandi. E siamo un riferimento in particolare per la danza moderna e contemporanea. La nostra è inoltre una scuola che ospita tanti maschi e questo è per noi un vanto". Ciò che manca in zona sono forse le strutture adeguate ad ospitare questi concorsi. Ma DanzAria non si pone ostacoli. "Le tute con i colori dell’Italia sono già pronte".