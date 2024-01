Le commemorazioni per le vittime dell’Olocausto

In vista della vicina giornata istituita per commemorare le vittime dell’Olocausto, Castiglion Fiorentino organizza una conferenza dal titolo: "Antisemitismo ieri e oggi". È in programma mercoledì alle ore 10 al teatro comunale "Mario Spina". Rivolto principalmente ai giovani e al mondo delle scuole, ma aperto a tutta la cittadinanza, l’incontro sarà moderato dal professor Alberto Mariotti e vedrà la partecipazione di due illustri relatori: il noto storico contemporaneista, Claudio Vercelli, e il presidente dell’Unione Giovani Ebrei d’Italia (UGEI), David Fiorentini, giovane studente senese che, dal 2022, rappresenta oltre quattromila ebrei tra i 18 e i 35 anni sul territorio nazionale. Docente di storia dell’ebraismo all’università Cattolica di Milano, Claudio Vercelli è uno dei maggiori esperti italiani in materia di studi sull’Olocausto e sul negazionismo: da anni impegnato anche come consulente scientifico della rete universitaria per il Giorno della Memoria. "Questa iniziativa sarà un momento di incontro e confronto che permetterà a tanti giovani studenti di affrontare le tematiche connesse alla Giornata della Memoria da una prospettiva diversa e attuale, fuori da ogni tipo di retorica" conferma l’assessore alla cultura Massimiliano Lachi. Da Castiglion Fiorentino a Cortona dove, in occasione della celebrazione del "Giorno della Memoria", giovedì alle ore 10 al Teatro Signorelli, è in programma lo spettacolo teatrale "L’amore rende liberi". Basato su una storia vera, ripercorre il tumultuoso legame tra la prigioniera ebrea Helena e l’ufficiale delle Ss Franz: un susseguirsi di testimonianze reali e di scene vissute nel campo di concentramento di Auschwitz. Vittima e carceriere uniti da un incredibile destino, un filo sottile. Può davvero esserci spazio per l’amore nell’inferno di Auschwitz? Può una donna amare il suo carceriere? Può un nazista amare un’ebrea? L’iniziativa cortonese è promossa dall’assessorato alla cultura ed è rivolta agli studenti, ma aperta anche alla cittadinanza a ingresso libero.

La.Lu.