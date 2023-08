Le Balze si illuminano Torna l’atteso evento

CASTELFRANCO

Tornano a illuminarsi le balze di Castelfranco di Sopra. L’appuntamento con uno degli eventi più suggestivi dell’estate è in programma per domani sera alle 21,15 in occasione del Valdarno Piano Festival, la rassegna musicale diretta dal maestro Andrea Turini. Il canyon valdarnese farà da cornice al concerto "Il classico incontra il jazz", performance a cui prenderanno parte Claudio Piastra alla chitarra, Simone Pagani al pianoforte, Luca Garlaschelli al contrabbasso e Massimo Melillo alla batteria. L’orchestra metterà in musica i componimenti di maestri e musicisti illustri, tra i quali spiccano Morricone, Piazzolla e Desmond. La location è di quelle magiche, lungo il sentiero dell’acqua zolfina ai piedi delle formazioni argillose che rappresentano un unicum per il territorio toscano. È un’iniziativa che si ripete anche quest’anno dopo il successo delle passate edizioni.

Nel 2021 ci fu il primo tentativo, con la pandemia che ancora non accennava a placarsi. In quell’occasione furono tantissime le persone che parteciparono alla serata, mosse in primis dalla curiosità. Numeri record si sono registrati anche lo scorso anno, quando l’illuminazione delle sculture di terra giunse al termine di un trekking lungo il percorso ad anello che le circonda e che parte proprio dal centro storico di Castelfranco.

Al termine della camminata, anche in quel caso, la musica allietò gli avventori permettendo loro di godere di uno spettacolo di rara meraviglia. Domani sarà la volta di un vero e proprio concerto in mezzo alla natura. La partecipazione alla serata organizzata dall’amministrazione comunale di Castelfranco Piandiscò è libera e non necessita di alcun tipo di prenotazione.

Francesco Tozzi