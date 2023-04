Le arie dei film Musical celebri in un solo show

di Angela Baldi

I momenti finali e più emozionanti dei musical internazionali più famosi sono pronti ad andare in scena. Da Hair, a Notre Dame de Paris, passando per le note di Chicago, Moulin Rouge, Jesus Christ Superstare The Greatest Showman. Arriva in città e lo fa per Casa Thevenin "Il Musical dei Musicals" 2. Un grande spettacolo portato della Summer&Winter Company, ideato, realizzato e diretto da Stefano Bennati. Un viaggio originale e coinvolgente nel mondo dei musical, con la proposta dei "gran finali" degli spettacoli internazionali del genere più famosi ed amati dal pubblico a ogni latitudine. L’appuntamento è per questa sera alle ore 21,30 al Teatro Pietro Aretino di via Bicchieraia, location che ospiterà un cast fatto di quattordici artisti tra cantanti, performers, attori, tutti protagonisti di una grande antologia dei momenti finali e più emozionanti appunto dei musical internazionali più famosi.

In scena, balletti e coreografie dedicate, cucite sulle note dei brani più "iconici" delle commedie musicali che hanno fatto la storia di questo tipo di rappresentazione teatrale e cinematografica nata e sviluppatasi negli Stati Uniti tra l’Ottocento e il Novecento. "Ancora una realtà culturale ed artistica che ha scelto di essere vicina a Casa Thevenin, regalando uno spettacolo unico, vivace e di grande impatto – ha commentato il presidente dell’Istituto Thevenin Sandro Sarri - E’ per noi importante ricambiare la generosità che Arezzo dimostra nei nostri confronti con iniziative come questa, piacevoli e di sicuro successo, capaci di rendere sempre più saldo il legame di affetto e solidarietà che esiste ormai da tanti anni. Grazie fin da ora a tutti quelli che ancora una volta vorranno dimostrare la loro vicinanza a Casa Thevenin".

Il ricavato della vendita dei biglietti dello spettacolo diretto da Stefano Bennati, sarà infatti destinato al potenziamento dei servizi messi in atto dalla "Fondazione Thevenin" a sostegno di madri e bambini in diffcoltà. "Il Musical dei Musicals" 2 ha il patrocinio del Comune di Arezzo. Lo spettacolo andrà in scena questa sera alle 21,30 al teatro Pietro Aretino di via Bicchieraia ad Arezzo. Per tutte le informazioni e per la prenotazione dei biglietti, è possibile chiamare il numero di telefono: 335 8537183.