L’azienda vola e porta tutti a Parigi. Tour premio di un’imprenditrice per ringraziare le dipendenti

Un regalo. Quattro giorni speciali, destinazione Parigi. Non è un viaggio di lavoro anche se i viaggiatori lavorano fianco a fianco ogni giorno. È il viaggio-premio per le venti dipendenti dell’azienda Bilò, organizzato dall’imprenditrice Franca Binazzi, al timone dell’impresa di famiglia. Una lunga storia nell’alta moda, che tra qualche mese taglia il traguardo dei 140 anni di vita. "Il mio bisnonno Pietro, ha aperto lo stabilimento nel 1885 e oggi siamo alla quinta generazione con mio figlio che porta il suo nome".

L’idea di un’esperienza "nella Ville Lumière l’abbiamo condivisa con le mie dipendenti, a giugno quando abbiamo tagliato il doppio traguardo che ci eravamo prefissati: la puntualità nelle consegne e l’incremento del fatturato". Il trolley già pronto, partenza domani all’alba dallo stabilimento di Levane. "Abbiamo prenotato visite ai musei e un tour sulla Senna a bordo dei bateaux mouches, ci manca solo la Tour Eiffel che non era prenotabile online ma non ce la perderemo".

È il primo viaggio all’estero "insieme per condividere gli obiettivi raggiunti e per i quali tutti ci siamo impegnati", racconta Franca che si avvia a chiudere l’anno con il fatturato in crescita seppure in una fase complessa per la moda e per il distretto valdarnese. Lei lavora con i brand più celebri dell’alta moda, da Cucinelli a Prada, da Versace a Dolce e Gabbana e mantiene la barra dritta. "Abbiamo aumentato il fatturato, stiamo facendo investimenti e le prospettive sono buone nonostante il rallentamento dei mercati internazionali".

La cifra che fa la differenza, nel suo caso è "la flessibilità: siamo in grado di lavorare grandi quantitativi di commesse e pure ordini di minore entità; elemento fondamentale per i clienti. In sostanza, offriamo alta qualità del prodotto e versatilità operativa a seconda delle esigenze".

Navigazione tranquilla nel mare agitato dell’abbigliamento e la rotta è "la coesione con le nostre dipendenti. Siamo una piccola realtà ma con un grande potenziale di competenza ed esperienza. E’ questa la forza della piccola e media impresa con imprenditori costantemente a contatto con le maestranze e presenti in azienda per rispondere ai bisogni dei clienti". Il premio produzione "che non era scontato" dice Franca, rappresenta il riconoscimento ad un gruppo di lavoro "molto affiatato".

L’azienda provvede alle spese del viaggio e del soggiorno a Parigi e "non vediamo l’ora di partire, sarà una bella esperienza che si aggiunge ai momenti condivisi fuori dall’azienda". Già, perchè nel welfare aziendale, le dipendenti hanno buoni pasti ma anche gite e momenti conviviali. "Il viaggio-premio lo abbiamo organizzato seguendo la nostra filosofia aziendale e per consolidare un rapporto di collaborazione dal quale tutti traggono beneficio". Appuntamento giovedì all’alba davanti allo stabilimento di Levane anche per Tiziana che domenica è caduta e ha avuto una distorsione alla caviglia. "Si muoverà con un tutore rinforzato e le stampelle, ma ci tenevo alla sua presenza perchè è Tiziana è molto brava e la volevamo con noi".

C’è un aereo che le attende a Firenze, poi Parigi e le sue mille sorprese.