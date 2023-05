Lavoro, domanda e offerta si incontrano Lezioni pratiche per chi sogna un’impresa

Torna "Orienta impresa" il servizio di orientamento e prima consulenza ai giovani che vogliono diventare imprenditori scommettendo sui propri sogni. A curarlo, nella struttura dell’Informagiovani in piazza Sant’Agostino, sarà la Confcommercio, grazie all’accordo di collaborazione con il Comune. Il servizio, completamento gratuito, sarà attivo su appuntamento ogni secondo venerdì del mese, dalle 9 alle 13 a partire dal 9 giugno. Basterà contattare gli uffici dell’Informagiovani. I consulenti di Confcommercio saranno a disposizione per dare informazioni sulle procedure necessarie ad aprire un’attività in proprio, sui requisiti da avere e sui percorsi amministrativi da percorrere. Aiuteranno poi nell’analisi dell’idea imprenditoriale, daranno consigli sulla stesura del business plan. Illustreranno infine eventuali bandi pubblici utili per ottenere contributi o finanziamenti, le più vantaggiose linee di credito a disposizione. "Insomma, offriremo un orientamento a 360 gradi su come muoversi per arrivare dall’idea all’impresa, calandosi nel mercato reale e senza nascondere problemi ed opportunità", sintetizza il vicedirettore aggiunto della Confcommercio interprovinciale Catiuscia Fei. "Il terziario ha bisogno dei giovani, per il loro potenziale innovativo di idee e la loro energia".