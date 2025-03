Lavori in A1 tra Arezzo e Valdarno. Tre giorni con il cantiere aperto

Questa sera, lungo l’autostrada A1, tra i caselli di Arezzo e Valdarno, prenderà il via la prima fase del piano di interventi per la riqualificazione del viadotto Borro Campora. Il progetto prevede un rifacimento completo della pavimentazione stradale sulla carreggiata nord, un’operazione necessaria per migliorare la sicurezza e il comfort di guida degli automobilisti. Una volta completati questi lavori, si procederà con interventi analoghi anche sulla carreggiata sud, garantendo così un ammodernamento complessivo dell’infrastruttura.

Per minimizzare l’impatto sulla circolazione e ridurre al minimo i disagi per gli utenti, le attività sono state programmate sulla base di un’attenta analisi dei flussi di traffico. I lavori verranno concentrati nell’arco di un solo fine settimana, con l’obiettivo di limitare le ripercussioni sulla viabilità ordinaria. Nel dettaglio, dalle ore 21:00 di domani fino alle 6:00 di lunedì 24 marzo, sarà attivata una deviazione di carreggiata in direzione Firenze. Il traffico verrà convogliato su un’unica corsia, garantendo comunque il transito grazie all’istituzione di una corsia per senso di marcia.

Per supportare gli automobilisti in viaggio durante il fine settimana, sarà attivato un presidio operativo lungo il tratto interessato. Saranno presenti mezzi di soccorso meccanico pronti a intervenire in caso di guasti o incidenti, oltre a squadre dedicate alla gestione della viabilità, incaricate di monitorare l’andamento del traffico e segnalare eventuali rallentamenti o code. Nel caso in cui si verifichino congestioni o disagi alla circolazione, Autostrade per l’Italia consiglia agli utenti diretti in direzione nord di uscire alla stazione di Arezzo e proseguire lungo la strada regionale SR69, per poi rientrare in autostrada al casello di Valdarno. Per chi viaggia verso sud, in direzione Roma, il percorso alternativo consigliato è l’inverso: uscire a Valdarno, percorrere la SR69 e rientrare in A1 ad Arezzo.

Oltre a inevitabili ripercussioni sulla maggiore direttrice di traffico nazionale, ci sarà un impatto anche sulla viabilità ordinaria, nello specifico sulla Strada Regionale 69, che è già congestionata nei giorni ordinari, figuriamoci quando ci sono fuori programma. Per fortuna i disagi, in questo caso, dovrebbero essere meno contenuti, in quanto i lavori si concentreranno nel week end, quando molte aziende del territorio sono chiuse. Sulle strade della vallata, nei fine settimana, si registra un sensibile calo del traffico, nell’ordine del 50% e questo potrebbe compensare la deviazione autostradale, che comporterà un incremento, anche di mezzi pesanti, sulle arterie della vallata.