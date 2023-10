Lavori di manutenzione: lunedì e martedì chiude via XXV Aprile

Arezzo, 6 ottobre 2023 – “Intanto una precisazione a fronte delle note polemiche che si stanno susseguendo: nessuno nega che ci siano strade che necessitano di un intervento ma non corrisponde al vero che su questo fronte l’amministrazione sia inattiva”.

Sottolinea così l’assessore Alessandro Casi le recenti asfaltature che hanno caratterizzato importanti strade del centro città, introducendo quella che sarà l’opera principale della prossima settimana.

“Queste manutenzioni – prosegue Casi – stanno procedendo secondo il programma che ci eravamo dati: via Giotto, via Signorelli, via degli Accolti, via Vittorio Veneto, via Alcide de Gasperi. Sono state dunque toccate zone residenziali, commerciali e direttrici che servono servizi fondamentali come l’ospedale.

Ora è la volta di via XXV Aprile, una strada oramai molto transitata e che proprio per questo presenta aspetti di usura che richiedono un intervento non sullo strato superficiale di asfalto ma in profondità. Proprio per l’invasività dei lavori sarà necessario chiuderla al traffico.

Di conseguenza raccomando un po’ di pazienza: molti aretini che vi transitano quotidianamente dovranno percorrere percorsi alternativi per recarsi alle loro destinazioni. Ma si tratta solo di due giornate e peraltro non a orario continuato”.

Lunedì 9 e martedì 10 ottobre via XXV Aprile è quindi interdetta alla circolazione dalle 8,30 alle 18,30 e chi percorre viale Mecenate in direzione di Santa Maria delle Grazie arrivato all’incrocio con la stessa dovrà proseguire diritto.

Veniamo invece a chi è sempre in viale Mecenate ma lungo l’altra sezione stradale in direzione del centro: la chiusura interesserà anche quest’ultima subito dopo l’incrocio con via Caduti sul Lavoro dove resta fruibile il parcheggio pubblico a pagamento.

Uscendo da via Caduti sul Lavoro la svolta sarà in sinistra con il breve tratto di corsia percorribile a doppio senso. Attenzione infine a viale Signorelli all’altezza dell’intersezione con via XXV Aprile dov’è previsto un restringimento della carreggiata.

Lunedì 9 ottobre partono inoltre lavori in via Anconetana alla rete del gas e nella zona di Montione per infrastrutture di fibra ottica con in entrambi i casi dalle 8,30 alle 17,30 senso unico alternato regolato da semaforo o movieri in caso di traffico intenso.

I primi dureranno fino a venerdì 13 ottobre dal civico 146 per una lunghezza di 30 metri, i secondi fino alla fine del mese e interesseranno via di Montione dal civico 40, via dei Palazzetti all’altezza dall’intersezione con via di Montione, via delle Biole dal civico 6. Attenzione per questi ultimi anche ai restringimenti di carreggiata in prossimità dei lavori.