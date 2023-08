Lavori di collegamento della fognatura Cambia la viabilità

Per lavori di collegamento della fognatura con il sistema di raccolta e smaltimento delle acque del nuovo sottopasso Baldaccio, dalle 7 di martedì fino alle 19 di mercoledì 30, il tratto di via Alessandro dal Borro, tra il distributore IP fino al sottopasso ferroviario, sarà trasformato in strada a senso unico con direttrice viale Cittadini. I veicoli diretti verso il San Donato e Pescaiola, all’uscita del sottopasso dovranno svoltare a sinistra verso viale Cittadini.