Lavori alla scuola, studenti trasferiti. Dodici classi traslocano a Poppi. Sede provvisoria per la segreteria

di Sonia Fardelli

BIBBIENA

Oltre 200 studenti in "esilio" a Poppi per lavori di ristrutturazione e messa in sicurezza dell’Isis di Bibbiena. Un investimento di 8 milioni e mezzo di euro ottenuto dalla Provincia di Arezzo. E in attesa dell’apertura del cantiere sono iniziati i traslochi dei vari comparti che porteranno a Poppi nell’ex Segretaria d’azienda, e su una parte del complesso ex Ragioneria, 12 classi dell’Isis Fermi per un totale di 202 studenti. Gli altri 350 studenti rimarranno invece a Bibbiena nella parte della scuola che non sarà interessata dai lavori. Le 12 classi che verranno spostate su Poppi, già ad inizio anno scolastico saranno tutto il corso professionale, 2 quinte di Elettronica e tutto il corso socio-sanitario. Le 5 classi del professionale e le 2 quinte di elettronica andranno nella scuola di proprietà della Provincia di Arezzo a Poppi, ex segretaria di Azienda per un totale di 130 alunni. Le 5 classi del corso sanità andranno invece nei locali di ex Ragioneria dove attualmente si trova il biennio del Liceo e il corso del Tecnico Turistico.

La segreteria della scuola e l’ufficio del dirigente Librizzi saranno ospitati nei locali della Misericordia di Bibbiena, a poca distanza dalla scuola e sarà il Comune a pagare i costi di questa operazione. I laboratori di fisica e chimica verranno collocati in due prefabbricati posti all’esterno della scuola e messi a disposizione della Provincia, mentre si stanno ancora valutando alcuni locali nel centro storico per l’informatica. I lavori saranno organizzati in due cantieri che partiranno tra fine agosto e inizio settembre: la costruzione della nuova palestra e la ristrutturazione e messa in sicurezza della scuola storica. 5 milioni e 400 mila euro saranno investiti per il miglioramento sismico ed energetico, i restanti 3 milioni saranno per la costruzione della nuova palestra.

Prese anche decisioni per la sicurezza degli alunni, considerata prioritaria da tutti: negli orari di entrata e uscita i lavori si fermeranno. L’ingresso dei ragazzi sarà da via del Crocifisso. Sul fronte trasporti è stata ottenuta una corsa aggiuntiva per gli studenti su Poppi, i cui costi sono stati sostenuti dalla Provincia.