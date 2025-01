Lavori a Montalto. Tassini replica

Il sindaco di Laterina Pergine Jacopo Tassini non ci sta e ribatte alle accuse lanciate nei giorni scorsi del consigliere comunale di opposizione Michele Gragnoli relative all’operato dell’amministrazione e in particolare ad alcuni temi di grande attualità come i cantieri avviati a Montalto. "Forse Gragnoli si dimentica che lui non è riuscito a far partire i lavori ai giardini di Montalto nei cinque anni nei quali ha ricoperto il ruolo di assessore ai lavori pubblici - ha detto il primo cittadino - Si dimentica anche che la passata amministrazione si era scordata di inviare al Ministero dell’Istruzione il progetto aggiornato dell’asilo di Montalto. Questo ha fatto si che l’attuale giunta abbia dovuto attendere quasi un anno per avere da parte del Ministero il nulla osta a procedere ed è stato grazie al nostro impegno e alle nostre sollecitazioni se questo nulla osta alla fine è arrivato".

Riguardo invece il centro polivalente di Pieve a Presciano, Tassini ha spiegato che nonostante il finanziamento ottenuto nel 2017, non era mai stata firmata la convenzione e proprio per questa ragione i soldi che avrebbero dovuto essere trasferiti al Comune erano stati dirottati dal Dipartimento della Presidenza del Consiglio su altre opere. "Abbiamo faticato non poco per recuperare quelle risorse e siamo finalmente riusciti a firmare la convenzione che ci garantisce la disponibilità di quei fondi per poter andare avanti con questi lavori - ha aggiunto - Purtroppo abbiamo ereditato una struttura con gravi carenze organizzative che nei cinque anni passati Gragnoli si era preoccupato ben poco di sistemare, nonostante dovesse avere ben chiaro come organizzarla, dopo un processo di fusione che anche lui aveva voluto. Con grande fatica - ha concluso il sindaco - stiamo rimettendo tutto in ordine e, anche sulle scuole siamo arrivati a definire una nuova organizzazione delle strutture scolastiche".