L’Avis in piazza per la giornata mondiale del donatore di sangue

Arezzo, 12 giugno 2023 – L’Avis Comunale di Arezzo in piazza per sensibilizzare sull’importanza della donazione del sangue. L’appuntamento è fissato per mercoledì 14 giugno, in occasione della Giornata Mondiale del Donatore di Sangue, quando i volontari dell’associazione allestiranno uno stand in piazza San Jacopo dove sarà possibile ottenere informazioni sull’importanza di un gesto gratuito di grande umanità e utilità per i bisogni sanitari del territorio.

L’iniziativa, in linea con questo previsto dalla Asl Toscana Sud-Est, rivolgerà una particolare attenzione soprattutto verso le giovani generazioni con l’obiettivo di perseguire una specifica sensibilizzazione verso la donazione di sangue e plasma come pratica per contribuire alle attività ospedaliere e per portare un aiuto concreto al prossimo.

Questa giornata si pone in scia all’impegno condotto nell’ultimo anno scolastico dall’Avis Comunale di Arezzo all’interno degli istituti superiori, con un progetto sviluppato attraverso una serie di incontri con le classi di Isis “Fossombroni- Buonarroti”, Liceo Artistico “Piero della Francesca”, Itis “Galileo Galilei”, Liceo Scientifico “Francesco Redi” e Liceo “Vittoria Colonna”.

Gli appuntamenti hanno permesso di incontrare tanti giovani studenti che sono stati introdotti nel mondo della donazione presentando le modalità di accesso ai centri trasfusionali, ribadendo l’urgenza di un ricambio generazionale dei donatori e illustrando i tanti vantaggi in termini di benessere degli altri e di sé stessi. Donare, infatti, regala serenità e permette di tenere sotto controllo i propri valori del sangue.

«I tanti giovani coinvolti - spiega Andrea Moretti, responsabile dei progetti nelle scuole per l’Avis Comunale di Arezzo, - hanno dimostrato una forte sensibilità verso il tema della donazione del sangue. La grande voglia di rendersi utili verso il prossimo è molto diffusa fra i giovani ed è proprio questa voglia a far superare loro paure e pregiudizi».

I progetti nelle scuole hanno riscontrato interesse e partecipazione attiva da parte degli allievi coinvolti che sono stati confermati dai numeri condivisi dall’Avis Toscana che indicano la provincia di Arezzo come quella con la maggior crescita di donazioni tra gli Under25, con una maggioranza riscontrata tra le ragazze.

«L’Avis Comunale di Arezzo - racconta Antonio Guida, presidente dell’associazione attiva in città fin dal 1927, - ha da sempre diffuso il valore del dono nelle scuole e nei luoghi di aggregazione, sia essa sportiva, culturale o ricreativa. Il nostro scopo è di venire incontro alla crescente domanda di sangue, avere donatori pronti e controllati nella tipologia del sangue e nello stato di salute, rendere disponibile gratuitamente il sangue a tutti, senza alcuna discriminazione.

La Giornata Mondiale del Donatore di Sangue rappresenta idealmente la conclusione di questo percorso con gli studenti che sono stati invitati in piazza San Jacopo al nostro stand che sarà aperto per fornire informazioni all’intera cittadinanza e per spiegare quanto è importante questo gesto per aiutare chi ha bisogno».