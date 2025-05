Castelfranco. Stasera al Teatro Capodaglio il libro su Fabrizio Bernini

Arezzo, 20 maggio 2025 – Si terrà questa sera, martedì 20 maggio alle ore 21, presso il Teatro Wanda Capodaglio di Castelfranco di Sopra, la presentazione del libro “Qualsiasi cosa accada” di Filippo Boni, dedicato alla vita e alla storia dell'imprenditore valdarnese Fabrizio Bernini. L'ingresso è libero e aperto a tutta la cittadinanza. L'iniziativa conclude un percorso di lettura che ha coinvolto le classi terze dell'Istituto Comprensivo “Don Milani” di Piandiscò nell'ambito del progetto regionale “Leggere: Forte!”, promosso dalla Regione Toscana per incentivare la lettura ad alta voce come strumento educativo e formativo. Ogni anno, infatti, le scuole partecipano al progetto scegliendo un libro da leggere in classe, stimolando così l'interesse, la riflessione e la partecipazione degli studenti.

Per l'edizione 2024-2025, i docenti hanno scelto proprio l'opera di Boni, che racconta la storia personale e professionale di Bernini, imprenditore noto per il suo impegno e la sua visione innovativa nel territorio valdarnese. A coronare il progetto, l'incontro con l'autore e con il protagonista del libro, in un appuntamento che promette di essere ricco di spunti, emozioni e confronto. La serata è stata organizzata con il sostegno dell'Amministrazione comunale di Castelfranco Piandiscò, che ha concesso l'uso del teatro e inserito l'incontro all'interno della rassegna culturale “Libri in Comune”. Un evento che rappresenta un significativo momento di dialogo tra scuola, istituzioni e territorio.