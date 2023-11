L’automazione aretina in vetrina a Monaco di Baviera per Productronica

Arezzo, 10 novembre 2023 – L’automazione aretina in vetrina a Productronica, la più grande fiera al mondo dedicata all’industria elettronica.

L’evento è in programma da martedì 14 a venerdì 17 novembre a Monaco di Baviera e rinnova un appuntamento biennale di ritrovo, confronto e ispirazione per aziende di tutti i continenti specializzate in innovazione tecnologica, tra cui sarà presente anche Fenix Automation che è riconosciuta oggi tra le più dinamiche realtà italiane e internazionali nel settore della robotica industriale.

Lo stand allestito a Productronica sarà un luogo di incontro e di scambio di idee dove verranno mostrate le più recenti soluzioni “made in Arezzo” progettate e realizzate nella sede di via Calamandrei dalla sinergia tra tecnici e ingegneri per sviluppare l’automazione meccanica, elettronica e informatica dei processi produttivi.

Le principali innovazioni sono collegate ai processi di produzione di schede elettroniche, cioè dei circuiti stampati necessari per il funzionamento di oggetti e accessori elettronici.

Gli investimenti in ricerca e sviluppo di Fenix Automation hanno permesso di configurare una nuova generazione di impianti robotizzati ad alta tecnologia per l’assemblaggio di componenti sulle stesse schede e per la tracciabilità degli elementi attraverso marcatura a laser, andando a ottimizzare, velocizzare e efficientare la produttività e a garantire maggior sicurezza alla filiera industriale.

Lo stand dell’azienda aretina sarà arricchito anche da un’apposita sezione dedicata all’esposizione di diverse macchine per il taglio dei circuiti stampati, con elevati standard in termini di velocità, precisione e affidabilità.

Productronica si colloca al termine di un anno particolarmente positivo e dinamico per Fenix Automation che, tra nuovi prodotti e consolidamento della rete commerciale, ha costituito un centro di alta tecnologia alle porte di Arezzo capace di rispondere con competenza e flessibilità alle esigenze specifiche di automazione di aziende impegnate in diversi settori tra elettronica, automotive, agricoltura, telecomunicazioni e sanitario-medicale.

«Productronica - ricorda Roberto Roghi, responsabile commerciale e socio fondatore di Fenix Automation nel 2009, - è il più importante evento internazionale per l’industria elettronica, andando a coprire l’intera filiera tra ricerca, produzione e servizi.

La presenza alla fiera tedesca configurerà un’occasione imperdibile per confrontarci con realtà e operatori di ogni continente, per confermare la vocazione ormai internazionale assunta dalla nostra azienda, per presentare le nuove soluzioni di automazione studiate in terra d’Arezzo e per dar seguito all’attuale fase di sviluppo commerciale».