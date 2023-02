L’aula di biomedicina del liceo scientifico Redi all’eroe dell’Heysel

Da ieri, l’aula di biomedicina del liceo scientifico Redi, è intitolata al dottor Roberto Lorentini, una delle due vittime aretine della strage dell’Heysel. Lorentini, studente del liceo, è stato insignito della medaglia d’argento al valor civile per aver perso la vita nel tentativo di prestare soccorso ai feriti in quel tragico 29 maggio 1985. Un modo per portarne avanti la memoria. Proprio quest’anno, fra l’altro, ricorrono i 50 anni dalla maturità della classe 1954, quella di Roberto Lorentini.