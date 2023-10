L’assessore Cappelletti: "Fate attenzione a lasciare borse in auto"

In questo periodo, con l’avvicinarsi della commemorazione dei defunti, è consuetudine per molti visitare i cimiteri locali per portare in dono fiori e lumini ai propri cari e purtroppo, come si è registrato in passato, c’è chi si approfitta di questi momenti di preghiera e ricordo per fini illeciti. Per questo motivo arriva la raccomandazione dell’assessore alla sicurezza di Castiglion Fiorentino Chiara Cappelletti, "la raccomandazione è quella di prestare particolare attenzione a non lasciare borse o altri beni personali in macchina, neppure nel bagagliaio, visto che potrebbero essere facili prede di delinquenti che prendono di mira i parcheggi dei cimiteri, così come altre aree di sosta non sorvegliate, ad esempio quelle dei supermercati, dove tra la fretta e la disattenzione dovuta al trasporto di buste, carrelli o quant’altro, si verificano certi tipi di truffe: tipica quella del finto incidente, si urta l’auto, simulando un danneggiamento alla vettura del truffatore che chiede anche in maniera gentile un risarcimento immediato, in contanti, così da evitare problemi peggiori".