L’arte protagonista a Foiano. In passerella opere e autori

Fino al 16 marzo sarà possibile visitare "Perché Donna", la mostra d’arte contemporanea dedicata all’universo femminile organizzata a Foiano della Chiana. Organizzata dall’assessorato alle pari opportunità del Comune l’esposizione, giunta alla sua seconda edizione, è allestita nella Galleria Furio del Furia ed è stata inaugurata ieri in occasione della Giornata Internazionale della Donna. 130 le artiste presenti, chiamate a raccontare, attraverso le loro opere, l’essenza, la forza e la complessità dell’essere donna.

La mostra rappresenta un’importante occasione di confronto su tematiche fondamentali come l’uguaglianza di genere, il rispetto e il superamento degli stereotipi. La selezione per la partecipazione era aperta ad artiste emergenti e affermate, senza limiti di nazionalità. La mostra è curata e diretta da Vittoria Coppola ed è patrocinata dalla Regione Toscana e dalla Provincia di Arezzo. Ogni candidata ha presentato un’opera in qualsiasi disciplina artistica, dalla pittura alla scultura, dalla fotografia all’arte digitale.

"La mostra non è solo un evento culturale, ma un importante spazio di espressione e riflessione – dichiara Elena Bigliazzi, assessore alle pari opportunità – il nostro obiettivo è dare voce alle artiste e sensibilizzare il pubblico su tematiche fondamentali legate all’identità femminile e alla parità di genere. Inoltre, l’8 marzo ci invita a considerare le disparità ancora esistenti nel mondo del lavoro, come il divario salariale di genere e le difficoltà nel conciliare vita professionale e privata. Questa giornata dovrebbe servire a sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza di promuovere politiche che favoriscano una reale parità tra uomini e donne in tutti gli ambiti della società".