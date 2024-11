"L’Arte DiVino". Al via l’ottava edizione del festival

È giunto all’ottava edizione il Festival "L’Arte DiVino", organizzato dall’Associazione culturale Cavriglia for You, con il patrocinio del Comune di Cavriglia e del Distretto Rurale e Biologico del Valdarno Superiore. L’evento, quest’anno dedicato ad uno dei prodotti principe del nostro territorio, il vino, prenderà il via oggi alle 15 nella sala consiliare del comune di Cavriglia, con la presentazione delle mostre di fotografia, scultura, pittura e ceramica degli artisti Monica Baron, Sharon Bigazzi, Fabio Fabbri, LuciaFabrucci, Armando Fontana, Bettino Francini, Tiziana Ferrucci, Marina Muñoz Duràn, Marco Quinti e Charles Skapin. A seguire si svolgerà il Convegno "L’Arte DiVino",dedicato alla valorizzazione di eccellenza, storia, innovazione, tradizione e curiosità dell’affascinante mondo del vino e del DiVino. Seguirà, alla sala della Filarmonica "U. Giordano", la premiazione dei Concorsi Olivino edizione 2024, promossi dal Comune di Cavriglia con un brindisi conclusivo a base dei vini del nostro territorio.